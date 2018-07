Karlsplatz in Wien kann umgebaut werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 4. Juli hat der Gemeinderat in Wien beschlossen,

dass das Wien-Museum umgebaut werden kann.

Im Gemeinderat werden die Interessen der Menschen

in Wien vertreten.

Das Wien-Museum steht unter Denkmalschutz.

Denkmalschutz bedeutet, dass zum Beispiel Gebäude

oder Kulturdenkmäler durch ein Gesetz geschützt sind.

Diese Gebäude dürfen nicht abgerissen werden.

Das Wien-Museum wird um 2 Stockwerke vergrößert.

Im 1. Stockwerk sollen Feste und Kunstaustellungen stattfinden.

Das 2. Stockwerk soll für Sonderausstellungen genutzt werden.

Der Platz davor wird um ein gläsernes Bauwerk mit

einer Kuppel vergrößert.

Die Verbindung vom Wien-Museum zum Nachbargebäude,

dem „Winterthur-Haus“, wird getrennt.

Es entstehen zwei einzelne Gebäude.