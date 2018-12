Junger Afghane wird seit Oktober vermisst

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit dem 9 Oktober wird ein 14-jähriger Afghane

aus Neunkirchen vermisst.

Der Bub heißt Hamidullah S.

Er und seine Familie sind

aus Afghanistan nach Österreich geflüchtet.

Zuerst lebten sie in einer

Flüchtlings-Unterkunft in Payerbach.

Nachdem die Familie einen

positiven Asylbescheid erhalten hatte,

konnten sie in die Wohnung nach Neunkirchen ziehen.

Wenn Flüchtline um Asyl ansuchen

und einen positiven Asylbescheid bekommen,

heißt das, dass sie in dem Land bleiben dürfen.

Der Bub lebte mit seiner Mutter

und seinen 5 Geschwistern

in der Wohnung in Neunkirchen.

Sein Vater lebt nicht mehr,

er ist in Afghanistan umgebracht worden.

In Neunkirchen ging der Bub zur Mittelschule.

Er verstand sich mit den anderen Schülern recht gut.

Zuletzt wurde der Bub in Neunkirchen

auf einem Fußballplatz gesehen.

Danach hat man nichts mehr von ihm gehört.

Die Polizei sucht noch immer nach dem Buben.

Wenn jemand den Buben gesehen hat,

oder weiß wo er sich aufhält,

soll er sich unter 059133/3350

dringend bei der Polizei in Neunkirchen melden.