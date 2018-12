14-Jähriger Afghane seit Oktober vermisst

Die Polizei hat eine europaweite Fahndung nach einem 14-jährigen Afghanen aus dem Bezirk Neunkirchen laufen. Hamidullah S. ist seit dem 9. Oktober aus einer Wohnung in Neunkirchen spurlos verschwunden.

Der junge Mann lebte zusammen mit seiner Mutter und fünf Geschwistern in einer Flüchtlingsunterkunft in Payerbach. Der Vater war zuvor in Afghanistan von den Taliban getötet worden. Nachdem die Familie einen positiven Asylbescheid erhielt, zog sie vor wenigen Wochen in eine Wohnung nach Neunkirchen. Dort besuchte der Bub die Neue Mittelschule. "Es gab keinerlei Probleme und der Bub integrierte sich sehr gut. Das letzte Mal wurde er auf einem Fussballplatz in Neunkirchen gesehen. Von dort ist er nicht mehr zurück gekehrt", sorgt sich die ehemalige Lehrerin und Betreuerin Heidi Prüger.

Die Polizei Neunkirchen bittet um sachdienliche Hinweise unter 059133/3350.