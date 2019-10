In Niger haben sehr viele Menschen zu wenig zu Essen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Mehr als 820 Millionen Menschen in Niger

haben nicht genug zu Essen.

Niger ist ein Land in Westafrika.

In Niger brauchen 2 Millionen Menschen

Lebensmittel-Hilfe.

Ein Grund dafür sind zum Beispiel

Kriege in den Nachbarländern.

Dadurch werden immer wieder Menschen dazu gezwungen,

nach Niger zu flüchten.

Weitere Gründe sind zu kleine Anbau-Flächen

in der Landwirtschaft und auch der Klimawandel.

Die Hilfsorganisation CARE, möchte die Situation in Niger

für die Bevölkerung verbessern.

In den Bereichen Mädchenbildung, Anbau-Arten

und anderen Bereichen der Landwirtschaft

möchte CARE einiges verändern.

Es soll darauf geschaut werden,

dass Mädchen nicht mehr benachteiligt werden.

Mädchen sollten genauso oft in die Schule

gehen dürfen, wie ihre Brüder.

Außerdem setzt sich CARE gegen Kinder-Ehen ein.

Oft werden 13-Jährige Mädchen schon verheiratet.

Die Ehemänner sind meist viel älter.

CARE fordert von der EU, mehr Unterstützung für Niger,

sodass es bald mehr Entwicklungs-Möglichkeiten

für Frauen und Jugendliche in Niger gibt.