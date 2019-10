Der Klimawandel verschärft die Hunger-Situation in Niger

Weltweit stirbt alle zehn Sekunden ein Kind an den Folgen von Hunger und Unterernährung. Zwar hat sich die Situation in den vergangenen Jahren vielerorts verbessert, was auch am 16. Oktober, dem Welternährungstag, konstatiert wird, allerdings haben global mehr als 820 Millionen Menschen zu wenig zu essen. Besonders prekär ist die Lage in Niger. Dort wirkt sich der Klimawandel dramatisch auf die Ernährungssicherheit aus.

Erträge um 90 Prozent zurückgegangen

„Zuletzt gab es zwar ausreichend Regen, doch die vergangenen Jahre war der Niederschlag viel zu gering, die Wüste breitet sich aus. Folge: Ernteten Bauern früher rund 2500 kg Getreide pro Hektar, ist es jetzt gerade einmal ein Zehntel dessen“, sagt Rakietou Mossi im KURIER-Gespräch, die in ihrer Heimat für die Hilfsorganisation CARE die notleidende Bevölkerung beim Überlebenskampf unterstützt. Zwei Millionen Menschen seien in Niger auf Lebensmittelhilfe angewiesen, das seien zehn Prozent der Bevölkerung.