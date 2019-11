In Kärnten, Tirol, Salzburg und in der Steiermark gab es starke Unwetter

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Kärnten, Tirol, Salzburg und in der Steiermark

gibt es, seit dem 16. November, starke Unwetter.



In Tirol hat eine Lawine einige Häuser beschädigt.

Lawinen sind Schneemassen, die sich

von Bergen ablösen und hinunter stürzen.

Auch ein Auto und ein Bus

wurden von einer Lawine getroffen.

Es wurden einige Straßen gesperrt.

Durch starken Regen stürzten auch Bäume um.

Außerdem hatten 2 500 Haushalte in Tirol

zeitweise keinen Strom.

Aus Sicherheitsgründen

blieben alle Schulen und Kindergärten,

am Montag nach den Unwettern, geschlossen.



Durch einen Erd-Rutsch mussten

in der Steiermark mehrere Menschen

ihre Häuser verlassen.

Ein Erd-Rutsch passiert meistens,

nachdem es stark geregnet hat.

Wenn viel Wasser in den Boden sickert,

kann der Erdboden zu rutschen beginnen.



In Kärnten gibt es starkes Hochwasser.

Außerdem gab es auch in Kärnten Erd-Rutsche.

Dadurch mussten ebenfalls Straßen gesperrt werden.

Ein Mann ist sogar bei einem Erd-Rutsch gestorben.



Auch in Salzburg mussten wegen dem Unwetter

Straßen gesperrt werden.

Die Bewohner von 23 Häusern, mussten sicherheitshalber

ihre Häuser verlassen.

In ganz Österreich ist das Bundesheer im Einsatz,

um aufzuräumen und sich um die Schäden zu kümmern,

die entstanden sind.