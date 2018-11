Frau bekommt einen Heirats- Antrag bei einem Marathon

Link zum Original-KURIER-Artikel

Kaitly Curran lief am Sonntag in New York ihren ersten Marathon.

Ein Marathon ist ein 42 Kilometer langer Wettlauf.

Ihr Freund Dennis Galvin unterbrach sie beim Laufen.

und machte ihr einen Heiratsantrag.

Von dem Antrag wurde ein Video gemacht,

viele Leute im Internet wurden darauf aufmerksam.

In dem Video ist zu sehen, wie sie den Antrag annimmt,

ihren Freund umarmt , den Verlobungs-Ring an ihren Finger steckt

und wieder weiterläuft.

Im Internet waren nicht alle von dem Antrag

während dem Lauf begeistert.

Einige meinten, Galvin hat sich rücksichtslos verhalten

und wollte Aufmerksamkeit bekommen.

Andere Leute im Internet verstanden nicht,

warum Galvin nicht warten konnte,

bis seine Freundin ins Ziel kam.

Damit hätte er sie nämlich nicht bei dem Lauf gestört.

Wenn man sich auf einen Marathon vorbereitet,

muss man sehr lange trainieren.

Deswegen ist es nicht gut, beim Lauf unterbrochen zu werden,

meinte ein Internet-Nutzer.

Einige Leute meinten aber, dass Curran

auf dem Antrag mit „Ja“ geantwortet hat,

und sich darüber gefreut hat.

Sie war sehr aufgeregt, als sie wieder weiter lief.