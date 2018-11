Mann macht Freundin Antrag während Marathon und verärgert Leute

Kaitlyn Curran lief am Sonntag in New York ihren ersten Marathon als sie in der Nähe der 16-Meilen-Marke ihren Freund Dennis Galvin entdeckte. Die beiden sind seit vier Jahren ein Paar. Als Curran zu ihm lief, um Hallo zu sagen, entschied sich dieser dazu, den Lauf seiner Freundin zu stoppen. Er kniete sich vor ihr hin und machte ihr einen Heiratsantrag. In einem Video des US-Senders CBS, das sich inzwischen viral im Netz verbreitet hat, ist zu sehen, wie Curran den Antrag annimmt, ihren Verlobten umarmt, den Verlobungsring an ihren Finger steckt und dann mit den anderen Marathonläufern weiterläuft.