Fettleibigkeit kann viele Ursachen haben

Link zum Original-KURIER-Artikel



Lange dachte man, dass Menschen mit

Fettleibigkeit faul sind und sich selbst nicht

unter Kontrolle haben.

Fettleibigkeit sucht sich aber keiner aus.

Wenn man sich über Menschen mit Fettleibigkeit

lustig macht, bewirkt man damit,

dass sie sich schlecht fühlen.

Das hat bei vielen Menschen zur Folge,

dass sie noch mehr essen.



In den Industrie-Staaten ist die Anzahl

der Menschen mit Übergewicht,

in den letzten 20 Jahren, stark angestiegen.

Industrie-Staaten sind hochentwickelte Länder

wie zum Beispiel Österreich, England oder die USA.



Fettleibigkeit hat meistens genetische Gründe.

Das bedeutet, dass einige Menschen schon bei ihrer

Geburt ein höheres Risiko für Fettleibigkeit haben,

als andere Menschen.

So wie viele andere Eigenschaften, wird dieses Risiko

von den Eltern an die Kinder weitergegeben.



Viele Menschen mit Fettleibigkeit haben

nicht so viel Geld und sparen deshalb

bei den Lebensmitteln.

Die meisten, besonders günstigen Lebensmittel

sind aber ungesund.

Sie enthalten viel Zucker und Salz.

Davon nimmt man leicht zu.

Auch Stress kann bewirken, dass man mehr isst,

und dadurch Gewicht zunimmt.



Oft haben die Menschen Fettleibigkeit,

die sich zum Beispiel wegen der Arbeit

nicht viel bewegen.

Viele sitzen die meiste Zeit während der Arbeit

und machen auch in der Freizeit keinen Sport.



Für die Weltgesundheits-Organisation ist

Fettleibigkeit das größte weltweite

Gesundheits-Problem bei Erwachsenen.

Die Weltgesundheits-Organisation

wird mit WHO abgekürzt.

Die WHO kümmert sich darum,

dass es weltweit weniger Krankheiten gibt

und die Menschen länger gesund bleiben.

Starkes Übergewicht kann zu Zucker-Krankheit

und sogar zu Krebs führen.