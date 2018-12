Eine Lehrerin erzählte ihren Schülern, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Bundesstaat New Jersey in den USA hat

eine Lehrerin Erst-Klässlern die Wahrheit

über den Weihnachtsmann erzählt.

Die Lehrerin war als Vertretung im Einsatz.

Sie erzählte den Kindern auch, dass Figuren

wie der Osterhase, die Zahnfee und

Weihnachtselfen erfunden sind.

Der Schulleiter Michael Raj entschuldigte

sich in einem Brief an die Eltern.

Viele Eltern trösteten ihre Kinder dann

zuhause.