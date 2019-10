Dominic Thiem gewinnt Tennis-Turnier in der Wiener Stadthalle

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 27. Oktober fand in der Stadthalle in Wien

das Finale vom Tennis-Turnier „ATP 500“ statt.

ATP ist die Abkürzung für

„Association of Tennis Professionals“.

Auf Deutsch bedeutet das,

Vereinigung der männlichen Profi-Tennis-Spieler.

Die ATP veranstaltet Tennis-Turniere und

führt die Welt-Rangliste der besten Spieler.

Dominic Thiem gewann das Turnier in Wien

gegen den argentinischen

Tennis-Spieler Diego Schwartzmann.

Das ist Thiems 16. ATP-Titel in dieser Saison.

Er bekam ungefähr 474 300 Euro Preis-Geld.

Er ist der erste österreichische Tennis-Spieler,

der das ATP-Turnier in Kitzbühel und in Wien

im selben Jahr gewonnen hat.

Dominic Thiem meinte nach seinem Sieg,

dass es ein unglaubliches Spiel für ihn war.