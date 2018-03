Die Oscar-Verleihung 2018

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 4. März fand in den USA zum 90. Mal

die jährliche Oscar-Verleihung statt.

Der Oscar ist der wichtigste Film-Preis in den USA.

Die Gewinner werden von einer Experten-Gruppe

zuerst vorgeschlagen und danach gewählt.

Die Experten-Gruppe besteht aus Schauspielern, Tontechnikern,

Schriftstellern, Regisseuren und weiteren Vertretern

aus dem Film- und Unterhaltungsbereich.

Die wichtigsten Filmpreise waren die für

die männliche und weibliche Hauptrolle

in einem Film.

Auch der Oscar für die beste Regie war ein

sehr wichtiger Preis.

Diesen Preis hat der Regisseur Guillermo del Toro

für den Film „The Shape of Water“ gewonnen.

Ein Regisseur ist derjenige, der den Schauspielern

und den Kamera-Leuten sagt, was sie tun sollen.

Del Toro freute sich und bedankte sich mit den Worten:

„Ich bin wirklich, wirklich stolz“.

Die Schauspielerin Frances McDormand hat den Preis

als beste Schauspielerin für ihre Rolle in dem Film

„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ bekommen.

Sie spielt darin eine Frau, die sich an der Polizei

rächen möchte, weil sie findet, dass die Polizei

zu wenig getan hat, als ihre Tochter ermordet wurde.

Der bekannte Schauspieler Gary Oldman hat

einen Oscar als bester Schauspieler für seine Rolle

in dem Film „Die dunkelste Sunde“ bekommen.

Oldman spielte in dem Film den ehemaligen

Premierminister von Großbritannien, Winston Churchill.

Großbritannien besteht aus den Ländern England,

Schottland, Wales und Nordirland.

Ein Premierminister ist der politische Chef von einem Land,

wie bei uns der Bundes-Kanzler.