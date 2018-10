Die Ergebnisse der Landtags-Wahl in Hessen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 28. Oktober 2018 waren in Hessen Landtags-Wahlen.

Der Landtag beschließt die Gesetze für ein Bundesland.

In Deutschland gibt es 16 Bundesländer und 16 Landtage.

Die Wahl-Ergebnisse:

1. Platz:

Die „ Christlich Demokratische Union Deutschlands“, auch CDU genannt,

hat 27,0 Prozent der Stimmen bekommen.

2. Platz:

Die „ Sozialdemokratische Partei Deutschlands“, auch SPD genannt,

hat 19,8 Prozent der Stimmen bekommen.

3. Platz:

Das „Bündnis 90/ Die Grünen Hessen“ hat ebenfalls

19,8 Prozent der Stimmen bekommen.

Die „Grünen“ haben 94 Stimmen mehr bekommen, als die SPD.

4. Platz:

Die Partei „Alternative für Deutschland" auch AfD genannt,

hat 13,1 Prozent der Stimmen bekommen.

Das Ergebnis ist überraschend.

Die AfD ist eine rechts-populistische Partei,

die gegen Flüchtlinge und Migration ist.