Die Caritas bittet um Speden für obdachlose Menschen

Die Caritas sammelt Geld, um Winterpakete

für obdachlose Menschen zu kaufen.

Obdachlose Menschen haben keine Wohnung.

Wer obdachlose Menschen unterstützen will,

kann bei der Caritas so ein Winterpaket kaufen.

Das Winterpaket kostet 50 Euro.

In jedem Winterpaket ist ein Schlafsack

und eine warme Mahlzeit enthalten.



Im 6. Bezirk gibt es eine

Einrichtung für Obdachlose, von der Caritas.

Diese Einrichtung heißt Gruft.

Dort können Menschen, die kein zu Hause haben,

gratis schlafen.

Zusätzlich gibt es auch noch

den „Kältebus“ von der Caritas.

Im Kältebus fahren Mitarbeiter von der Caritas

und suchen nach Obdachlosen,

um ihnen zu helfen.

Außerdem gibt es den „Canisibus“.

Mitarbeiter fahren mit dem Canisibus an Orte,

wo sich obdachlose Menschen aufhalten

und verteilen heiße Suppe an sie.

Außerdem gibt es auch noch das Kältetelefon.

Das Kältetelefon erreicht man

unter der Nummer: 01/4804553.

Das Kältetelefon soll man anrufen,

wenn man Abend jemanden im Freien sieht,

der Hilfe braucht.

In diesem Winter gab es schon

964 Anrufe beim Kältetelefon.



Das Ziel der Caritas ist es, noch bis Jahresende

100 000 Euro Spenden zu sammeln.

Winterschuhe, Unterhosen und Ohrstöpsel

können auch gespendet werden.

Ohrstöpsel könnten Obdachlose in der

Gruft brauchen, weil es in der Nacht

laut werden kann.

Obdachlose Menschen brauchen dringend Hilfe.



Hier kann man Geld an die Caritas spenden:

https://www.caritas.at/spenden-helfen/spenden/