Der „Star-Trek“-Schauspieler René Auberjonois ist gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Schauspieler René Auberjonois

ist am 8. Dezember 2019 gestorben.

René Auberjonois war bekannt für seine Rolle

als Odo in der Serie „Star-Trek: Deep Space Nine“.

Die Serie gab es vom Jahr 1993 bis zum Jahr 1999.

Auberjonois hat außerdem auch in der Serie

„ Boston Legal“ und in den Filmen „MASH“

und „McCabe & Mrs. Miller“ mitgespielt.

Der Tod von Auberjonois wurde auf

seiner Twitter-Seite bekanntgegeben.

Auberjonois wurde 79 Jahre alt.

Der Schauspieler ist an Lungenkrebs gestorben.

Das erzählte sein Sohn,

Remy Auberjonois, den Medien.