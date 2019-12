"Star Trek"-Darsteller René Auberjonois gestorben

In „Star Trek: Deep Space Nine“ spielte Auberjonois von 1993 bis 1999 die Figur des Sicherheitschefs Odo, eines Formwandlers, der viele Identitäten annehmen konnte. In der TV-Serie „ Boston Legal“ stand er ab 2004 mehrere Jahre in der Rolle eines Anwalts vor der Kamera. Er drehte auch mehrere Spielfilme, darunter „MASH“ und „McCabe & Mrs. Miller“.