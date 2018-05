Depressionen betreffen auch Männer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Manche Menschen haben eine psychische Erkrankung.

Eine psychische Erkrankung kann eine Störung

im Wahrnehmen, im Denken, Fühlen

oder auch im Verhalten von Menschen sein.



Die am meisten verbreitete psychische Erkrankung

ist die „Depression“.

Depression bedeutet, schlechte und traurige Stimmung.

Menschen mit Depression

sind sehr häufig traurig und müde.

Sie haben keinen Spaß im Leben.

Und sie gehen nicht gern mit Freunden weg.

Menschen mit besonders schlimmen Depressionen

wollen sich sogar selbst umbringen.



Weltweit leiden ungefähr 450 Millionen Menschen

an psychischen Erkrankungen.

Die Weltgesundheits-Organisation, „WHO“ sagt,

dass weltweit etwa 300 Millionen Menschen

unter Depressionen leiden.

Obwohl es viele Hilfsangebote gibt, werden diese

von vielen Menschen nicht angenommen.



Weltweit leiden mehr Frauen unter Depressionen, als Männer.

Das könnte aber daran liegen, dass viele Männer

gar nicht sagen, dass sie Depressionen haben.

Sie schämen sich und gehen deswegen

nicht zum Arzt oder zum Psychologen.

Ein Psychologe erforscht das Verhalten von Menschen.



Außerdem empfinden viele Männer,

dass es ihre Aufgabe ist, stark zu sein

und sie wollen nicht als krank und schwach gesehen werden.

Weil Männer mit psychischen Erkrankungen oft nicht zum Arzt gehen,

bleiben psychische Erkrankungen bei ihnen oft unentdeckt.

Der britische Verein „Time to Change“ setzt sich gegen die

Diskriminierung von psychisch kranken Menschen ein.

Diskriminierung ist, wenn man bestimmte Menschen

ausschließt, weil sie zum Beispiel eine andere Religion,

eine Krankheit oder eine andere Hautfarbe haben.

„Time to Change“ heißt auf Deutsch,

Zeit etwas zu ändern.

Der Verein „Time to Change“ hat

eine Aktion für Männer mit psychischer Erkrankung gestartet.

Bei dieser Aktion geht es darum, dass betroffene Männer

dazu ermutigt werden sollen, mit Freunden

über ihre psychischen Erkrankungen zu sprechen.

Bei der Aktion gibt es Bier-Untersetzer von der Organisation

Time to Change, auf denen Ratschläge für Männer

im Umgang mit Depressionen stehen.

Die Aktion wurde im Jahr 2017 gestartet

und soll 5 Jahre lang geführt werden.



Die Leiterin von dieser Aktion, Jo Loughran sagt,

dass sie wissen, dass viele Männer ihre

psychische Gesundheit nicht wichtig finden.

Sie sagt auch, dass bei Männern

unter 45 Jahren, Selbstmord der Haupt-Todesgrund ist.



Der Brite Adam O´Malley hat die Bier-Untersetzer

von der Organisation Time to Change bemerkt.

Er hat auf der Internetseite Instagram

darüber berichtet und hat auch ein Foto

von den Untersetzern dazu hochgeladen.

O´Malley hat dazu geschrieben, dass diese

Bier-Untersetzer wirklich notwendig sind.

Immerhin sterben auch viele Männer an

psychischen Erkrankungen und deswegen

wird es Zeit, darüber zu sprechen.

Wer Hilfe braucht, kann die Telefonseelsorge

mit 142 und Rat auf Draht mit 147 anrufen.

Es gibt auch Hilfe auf der Internetseite

http://www.kriseninterventionszentrum.at/