Das Bellaria-Kino in Wien sperrt nach 107 Jahren zu

Das Bellaria-Kino sperrt zu.

Am 17. Dezember ist der letzte Tag,

an dem es geöffnet hat.

Das Kino wurde 1912 eröffnet.

Es ist somit eines der ältesten Kinos in Wien.

Das Kino befindet sich in der

Musemustraße 3, im 7.Bezirk in Wien.



Erich Hemmelmayer ist der

Besitzer von dem Kino.

Er sperrt das Kino zu, weil er damit

nicht genug Geld verdient.

Die Miete für das Haus und die Filme sind teuer.

Deswegen muss Hemmelmayer

mehr ausgeben, als er verdient.

Er sagt, dass es sich mit dem

Geld einfach nicht mehr aus geht.

Es kamen zu wenig Leute ins Ballaria-Kino.

Einen Nachfolger, der das Kino übernehmen könnte,

gibt es auch nicht.