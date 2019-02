Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht Israel

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen

besucht 5 Tage lang das Land Israel.

Themen seiner Auslands-Reise sind unter anderem die

Mitschuld von Österreich am Holocaust und der Frieden im Nahen Osten.

Holocaust nennt man die Ermordung von sehr vielen Juden

während dem 2. Weltkrieg.

Zum Nahen Osten gehören zum Beispiel die Länder Israel, Syrien

und der Libanon.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht auf seiner Reise

unter anderem die Gedenkstätte „ Yad Vashem“.

In Yad Vashem wird an die Juden erinnert,

die während dem 2. Weltkrieg ermordet wurden.

Am 4. Februar besuchte Präsident Alexander van der Bellen

Reuven Rivlin, den Präsidenten von Israel.

Rivlin betonte, dass die Zusammenarbeit von

Österreich und Israel gut für die Wirtschaft ist.

Rivlin erinnert auch daran, dass es in Österreich

immer wieder Hass gegen Juden gibt.

Rivlin meinte auch, dass es im Jahr 2018 in Österreich

50 Fälle gab, wo Juden beschimpft oder bedroht wurden.

Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen sagte in seiner Rede,

dass Israel und Österreich die grausame Geschichte

vom Holocaust verbindet.

Van der Bellen meinte auch, dass Österreich eine Mitschuld

am Holocaust hat.

Alexander Van der Bellen lobte Israel als ein demokratisches

und freies Land.

Demokratie bedeutet, dass das Volk bei der Politik mitbestimmen darf.

Van der Bellen erinnerte auch daran, dass Österreich

mit Israel im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen

Bereich zusammenarbeitet.