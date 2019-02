Van der Bellen: "Österreich ist mitverantwortlich für die Shoa"

Rivlin begrüße es, dass die "Zusammenarbeit von Österreich und Israel beiden Ländern wirtschaftlich zuträglich" sei. Er betonte aber auch, dass es "keine Kompromisse in Bezug auf Werte geben kann." Jeden Tag wünsche man sich Frieden in Israel. Gefährdet sei dieser Friede insbesondere durch ein Land: "Das iranische Regime ist der Feind Israels", sagte Rivlin. Dabei gehe Gefahr nicht nur von dessen Atom - sondern auch vom Raketenprogramm aus. Zudem warnte Israels Präsident vor der Gefahr des steigenden Antisemitismus - auch in Östereich. "In ihrem Land gab es im Vorjahr 50 antisemitische Vorfälle."