AMS streicht öfter das Arbeitslosengeld

Das AMS hat in den ersten Monaten

vom Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr

öfter das Arbeitslosengeld gestrichen.

Das AMS hilft arbeitslosen Menschen in Österreich,

einen Job zu finden.

Es gibt verschiedene Gründe,

warum das Arbeitslosengeld jetzt

öfter gestrichen wird.

Zum Beispiel wird dem AMS jetzt öfter gemeldet,

wenn eine arbeitslose Person nicht

an einer Schulung teilnimmt.

Außerdem lehnten mehr arbeitslose Menschen

ein Job-Angebot vom AMS ab.

Das AMS sperrt arbeitslosen Menschen,

die ein Job-Angebot ablehnen,

für sechs Wochen das Arbeitslosengeld.

Wenn sie öfter einen Job ablehnen,

kann das AMS das Arbeitslosengeld

für 8 Wochen sperren.