Alexandra ist 18 Jahre alt und hat das Rett-Syndrom

Alexandra ist ein 18 jähriges Mädchen aus Österreich.

Sie ist nach einer normalen

Schwangerschaft zur Welt gekommen.

Als Alexandra ein Baby war,

begann ihre Mutter sich Sorgen zu machen.

Alexandra schrie 17 Stunden pro Tag.

Mit 3 Monaten hatte sie dann

ihren ersten epileptischen Anfall.

Ein epileptischer Anfall

ist ein Krampf-Anfall vom Körper.

Oft macht so ein Krampf-Anfall bewusstlos.

Durch den epileptischen Anfall fanden die Ärzte heraus,

dass Alexandra das Rett Syndrom hat.

Das Rett Syndrom ist eine seltene

und besonders starke Entwicklungs-Störung.

Die Krankheit kommt nur bei Mädchen vor.

Epileptische Anfälle, eine verkrümmte Wirbelsäule

und Schlafstörungen gehören zu dieser Krankheit.

Außerdem kann Alexandra nicht gehen

und auch nicht sprechen.



Menschen die am Rett-Syndrom leiden,

haben eine starke Beeinträchtigung und

brauchen rund um die Uhr Betreuung.

Alexandras Mutter kümmert sich alleine um sie.

Oft ist es schwer, Alexandra alles zu besorgen,

was sie braucht.

Ein neuer Rollstuhl kostet zum Beispiel 6 000 Euro.

Die Krankenkasse zahlt oft nichts dazu.

Für Alexandras Mutter ist auch die Situation

mit dem Geld schwer.



Alexandra mag Sachen die glitzern oder leuchten

wie zum Beispiel Lampen oder Spiegel.

Diese Sachen helfen Alexandra, sich selbst

mehr zu spüren und sich zu entspannen.

Einige Dinge entwickeln sich bei Alexandra sehr gut.

Seit einigen Jahren kann sie zum Beispiel

ihre Trinkflasche mit der rechten Hand halten.

Seit einigen Jahren, drückt Alexandra

die Person, die sie umarmt, auch zurück.

Ihre Mutter meint, das besondere an Alexandra ist,

dass sie trotz ihrer starken Beeinträchtigung lächeln kann.