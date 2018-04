96-jährige Dame aus Mexiko geht in die Schule

Link zum Original-KURIER-Artikel

Guadalupe Palacios ist in Armut aufgewachsen

und musste ihrer Familie am Bauernhof helfen.

Deswegen konnte sie als Kind nicht in die Schule gehen.

Als sie erwachsen war,

lebte sie vom Verkauf von Hühnern am Markt.

Sie hat in der Zeit 6 Kinder großgezogen.

Als Guadalupe Palacios 92 Jahre alt war,

hat sie sich dafür entschieden,

lesen und schreiben zu lernen.

Im Jahr 2015 hat sich Guadalupe Palacios für ein

Volksschulprogramm für Erwachsene angemeldet.

Nach 4 Jahren hat sie die Volksschule

und die Mittelschule fertig gemacht.

Sie will bis zu ihrem 100. Geburtstag

die Oberschule fertig machen.

In eine Oberschule kann man

nach der Mittelschule gehen.

Weil es in ihrem Wohnort

keine Oberschule für Erwachsene gibt,

geht sie jetzt mit Jugendlichen in die Schule.