200. Geburtstag vom Arzt Ignaz Semmelweis

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor fast genau 200 Jahren,

am 1. Juli 1818, wurde Ignaz Semmelweis

in der Stadt Buda in Ungarn geboren.

Semmelweis wurde später Facharzt in Österreich.

Er hatte die Idee, dass Ärzte

vor dem Kontakt mit Patienten

ihre Hände desinfizieren sollen.

Desinfizieren heißt keimfrei machen.

Für seine Idee wurde er damals

verspottet und für verrückt erklärt.

Bis heute werden dadurch

aber Millionen Menschenleben gerettet.

Die schlechte Luft der Großstadt

oder ein Milchstau in der Brust

galten lange als Ursache

für den Tod vieler Mütter nach der Geburt.

Ignaz Semmelweis versuchte, den Menschen klarzumachen,

dass das nicht der Grund für den Tod der Mütter war.

Semmelweis fand heraus, dass auf Stationen,

wo die Geburten von Ärzten durchgeführt wurden,

viel mehr Frauen gestorben sind.

Die Ärzte hatten vorher oft Leichen untersucht

und sich danach nicht ordentlich

die Hände gereinigt, sagte Semmelweis.

Er hatte deshalb die Idee,

dass die Ärzte sich die Hände waschen

und Desinfektions-Mittel verwenden sollen.

Damals wusste man noch nichts von Keimen

oder Bakterien, die für Menschen gefährlich sind.

Deswegen hielten ihn seine Kollegen für verrückt,

machten sich über ihn lustig oder hassten ihn sogar.

Im Jahr 1847 konnte Semmelweis seine Idee im

Wiener Allgemeinen Krankenhaus erstmals erfolgreich umsetzen.

Davor haben sich die Ärzte nach einer Operation

teilweise nicht einmal die Hände gewaschen.

Der Widerstand gegen die Umsetzung seiner Idee

wurde immer größer, obwohl er gute Gründe dafür hatte.

Bernhard Küenberg ist der Gründer vom Semmelweis-Verein.

Küenburg sagt, dass die Ärzte mit ihren helfenden Händen,

den Tod brachten, haben viele Leute nicht glauben wollen.

Die Idee von Ignaz Semmelweis rettet im Jahr

5 bis 8 Millionen Menschen das Leben.