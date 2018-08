2 Österreicher bei Unfall im Meer ertrunken

Link zum Original-KURIER-Artikel

Anfang August waren 2 Wiener

in der Nähe vom türkischen Badeort Bodrum

mit einem Segel-Boot unterwegs.

Am 5. August wurden die beiden tot im Wasser gefunden.

Es war am Anfang noch nicht klar, wer die 2 Männer sind

und wie sie gestorben sind.

Am 13. August wurde bekannt, wer die Männer sind.

Es sind der Wiener Unternehmer Thomas Pörner und

sein Mitarbeiter Gottfried S.

Die Polizei vermutet, dass Gottfried S. ins Wasser gefallen ist

und Pörner ihn retten wollte.

Gottfried S. hat sich wahrscheinlich

am Boot den Kopf gestoßen und flog ins Wasser.

Der erfahrene Bootsführer Thomas Pörner

sprang ins Wasser nach, um seinen Mitarbeiter zu retten.

Es war keine Leiter am Boot befestigt

und so konnten die zwei Männer nicht mehr zurück aufs Boot

und sind im Meer ertrunken.