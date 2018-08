Rätsel um zwei tote Österreicher: Industrieller ertrunken

Die Identität der beiden in Griechenland ertrunkenen Wiener ist geklärt. Bei den beiden Opfern handelt es sich um den Industriellen Kurt Thomas Pörner (77) und seinen Prokuristen Gottfried S. (55). Ein entsprechender Krone-Bericht wurde dem KURIER aus gut informierten Kreisen bestätigt.

Möglicherweise war der erfahrene Skipper nahe der Insel Lipsi (beim türkischen Badeort Bodrum) ins Meer gesprungen, um seinen jüngeren Segelfreund zu retten. S. soll bei einem Manöver vom Segelbaum der Yacht im Gesicht getroffen und danach über Bord gegangen sein. Das Boot verfügt jedoch nicht über eine Leiter, die es erlauben würde, wieder an Bord zu gelangen. Deshalb dürften die beiden ertrunken sein. Das Boot wurde wenig später auf einer Sandbank gestrandet entdeckt.

Pörner-Gruppe

Die Pörner-Gruppe ist ein Ingenieurunternehmen für verfahrenstechnischen Anlagenbau in Zentraleuropa, die Zentrale ist in Wien. Pörner beschäftigt über 500 Ingenieure und Spezialisten an acht Standorten in fünf Ländern. Es baut und modernisiert Anlagen für Raffinerien und die chemische Industrie.