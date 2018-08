Rätsel um zwei tote Österreicher in Griechenland

Einen rätselhaften Todesfall rund um zwei Österreicher untersuchen derzeit die griechischen Polizeibehörden. Laut einem lokalen Medienbericht entdeckte die Polizei am Sonntag die beiden Leichen nahe der Insel Lipsi, die zur Dodekanes-Inselgruppe in der östlichen Ägäis gehört. Am gestrigen Mittwoch konnten sie aber erst mit endgültiger Sicherheit identifiziert werden.

Die beiden Männer (55 und 77 Jahre alt) wurden von der Küstenwache rund 200 Meter entfernt von ihrem unter österreichischer Flagge segelnden Boot entdeckt - ihre Körper schwammen im Wasser. Offenbar war das Segelboot gestrandet.

Die Behörden warten nun auf das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Obduktion. Vorerst war auch unklar, ob noch weitere Personen vermisst waren. Eine Suchaktion verlief zunächst aber ergebnislos, das Segelboot wurde mittlerweile in einen Hafen geschleppt.

Im Außenamt in Wien war vorerst niemand erreichbar, um den Fall zu bestätigen.