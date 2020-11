Was ist erlaubt? Antworten auf die wichtigsten Lockdown-Fragen

Darf man eine Hochzeit am Standesamt besuchen?Auch in diesem Fall gelten die allgemeinen Regeln. Es dürfen nur sechs Personen an einem öffentlichen geschlossenen Ort zusammen kommen. Dabei müssen die Maskentragepflicht und der Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden. Hochzeitsfeiern sind ausnahmslos verboten. Die einzige Ausnahme sind, was Zusammenkünfte angeht, Begräbnisse. Zu diesem Anlass dürfen maximal 50 Personen zusammenkommen.

Darf ich Angehörige in anderen Bundesländern besuchen und dort übernachten?Ja, das ist erlaubt, wenn die Ausgangssperre zwischen 20 und 6 Uhr eingehalten wird und sich in dem Haushalt, in dem man auf Besuch ist, nicht mehr als sechs Personen (plus sechs Kinder) aus zwei Haushalten aufhalten. Da Hotelunterbringungen nur in Ausnahmefällen gestattet sind, muss man bei Besuchen allerdings in privaten Unterkünften nächtigen. Müssen die Angehörigen versorgt werden, darf man sie auch außerhalb der Ausgangssperre besuchen.

Darf man noch ins Ausland reisen?Wenn man die Reise aus einem bestimmten Grund zwischen 20 und 6 Uhr antritt, dann prinzipiell schon. Um beispielsweise nach Ungarn fahren zu dürfen, muss man glaubhaft nachweisen können, dass man innerhalb der vergangenen sechs Monaten bereits an Covid-19 erkrankt war. Auch Pendler und Geschäftsreisende dürfen die Grenze passieren. Um in Deutschland einreisen zu dürfen, muss man einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die jeweiligen Regelungen sind allerdings in allen Nachbarländern unterschiedlich und ändern sich. Alle Informationen werden täglich auf der Homepage des Außenministeriums upgedatet.

Wichtig: Befindet man sich im Ausland in ärztlicher Behandlung, dann darf man auch zwischen 20 und 6 Uhr Termine wahrnehmen.