Im Einklang mit der Natur wohnen: So geht’s

Schafwollteppiche: Behaglich und funktional

Holzböden schön und gut, aber Sie genießen das Gefühl, über einen weichen Teppich zu laufen? Dann holen Sie sich mit einem Teppich aus heimischer Schurwolle ein Stück Kunsthandwerk in Ihr Heim. Keine Sorge: Für den Teppich musste kein Tier sein Leben lassen. Die Wolle wird von Schafen geschoren, danach verarbeitet und lebt sozusagen weiter. Denn ähnlich wie Holz nimmt sie Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder an den Raum ab, wenn das Klima zu trocken ist. Auch Wärme wird von diesen besonderen Textilien aufgenommen. Gemeinsam mit den elastischen Fasern, die sich auf den Füßen einfach herrlich anfühlen und sich gleich von selbst wieder aufrichten, schaffen sie ein Gefühl von Behaglichkeit. Staub und Schmutz nehmen die antistatischen Schafwollteppiche nicht auf – ein absolutes Plus in Sachen Hygiene. Schafwollteppiche sind sowohl in zurückhaltenden Naturtönen als auch in satten Farben ein richtiger Hingucker und werten definitiv jeden Raum auf.

Ein bisschen mehr Natur in Ihr Zuhause zu holen, ist nicht schwer. Nutzen Sie eine der vielfältigen Möglichkeiten und genießen Sie Ihr neues Wohngefühl.