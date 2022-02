Allergie: Tipps gegen Hausstaubmilben

5. Nischen und freie Ecken vermeiden

Ein Schrank, der nicht ganz in die Ecke geschoben wird; ein Bett, das Abstand zur Wand lässt; ein Ecksofa, das eine Nische erzeugt: Zwischenräume, Ecken und Nischen entstehen schnell, wenn man bei der Einrichtung nur auf die Gestaltung achtet. Allergiker sollten diese aber so gut es geht vermeiden. Denn: In ihnen sammelt sich Staub besonders schnell – und gleichzeitig sind sie sehr schwer zu reinigen.

6. Bei der Deko sparsam bleiben

Jede Menge Kerzen, ein ganzer Haufen weiche Zierkissen, unzählige Plüschtiere und noch mehr Bilderrahmen – so sieht der Deko-Traum vieler aus. Leider ist das auch der Traum der Milben. Für Allergiker gilt daher ganz allgemein: Lieber auf wenige Stücke setzen und diese dafür besonders ansprechend – aber sicher vor Staub – in Szene setzen. Am besten klappt das in einer Vitrine mit Glastüren und stimmungsvoller Beleuchtung.