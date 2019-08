Tipps für kleine Wohnungen

Multifunktional soll es sein

In der kleinen Wohnung gilt: Alles hat seinen Zweck – und bestenfalls sogar mehrere. Da trifft es sich gut, dass viele Möbel mit Doppelfunktionen ausgestattet sind. Das wohl beste Beispiel dafür ist die Couch. Sie lässt sich nämlich oft zum Bett umfunktionieren und bietet wertvollen Stauraum in ihrem Inneren. Das ist insbesondere wichtig, wenn kein Schlafzimmer zur Verfügung steht. Es gibt bereits Schlafsofas mit Lattenrost und Matratze, die einem richtigen Bett nicht nur Konkurrenz machen, sondern ihm in nichts mehr nachstehen. Gesellt sich zu einem solchen Verwandlungskünstler ein offener Couchtisch, unter dem man etwas verstauen kann oder ein Regal mit ausklappbarem Schreibtisch, hat man bereits jede Menge Platz eingespart. Äußerst praktisch sind außerdem Möbel auf Rollen oder trennbare Sofas – so kann man schnell mal Platz für eine Runde Yoga schaffen oder einen klappbaren Esstisch für den Großfamilienbesuch am Sonntag aufstellen. Auch Klappsessel, die im Falle von Besuch schnell aufgestellt und anschließend wieder verstaut werden können, sind äußerst praktische Gesellen für kleine Wohnungen. Und last but not least sind noch Raumteiler in Form von offenen Regalen eine Bereicherung für Miniwohnungen. Damit lassen sich nicht nur Bereiche – Küche und Wohnzimmer oder Schlafbereich und Wohnbereich – optisch voneinander abgrenzen, sondern sie dienen auch als Stauraum für Bücher und Co.