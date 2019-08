6 Tipps zur Gestaltung Ihrer Garderobe

Durch helle Farben Größe erzeugen

Gerade in der Gestaltung muss das Rad nicht immer neu erfunden werden. Deshalb gilt in einem engen Flur die altbekannte Regel: Helle Farben erzeugen Größe. Setzen Sie daher auf Garderobenmöbel aus hellem Holz – oder gleich auf typisch skandinavisches Weiß. Auch bei der Wandgestaltung sollten Sie in einem kleinen Vorzimmer lieber keine dunklen Farben verwenden. Ein Tipp: Pastellfarbene Wände hellen den Raum auf und sorgen gleichzeitig für ein freundliches Willkommen.

Eine klare Struktur im Vorraum schaffen

Zwischen Schuhen, Jacken, Schals und Co. ist es in einer Garderobe gar nicht so leicht, Ordnung zu halten. Um Herr des Chaos zu bleiben, sind Schränke und Kommoden natürlich unerlässlich. Aber seien wir ehrlich: Im Alltagsstress ist es ganz normal, dass in einer Garderobe immer etwas herumliegt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass der Vorraum ordentlich gestaltet wird. Aber wie erzeugt man Struktur im Flur? Ein langer gerader Teppich und gleichmäßige Bilderrahmen an der Wand sowie die Auswahl von wenigen Möbeln im einheitlichen Look sind das A und O. Durch die klaren und einfachen Linien im Garderobendesign stört es dann gar nicht mehr so, wenn auf wenig Platz sehr viel passiert.