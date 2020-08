Wissen als Motor für die Zukunft

Corona hat zudem Defizite in der Infrastruktur aufgezeigt, die es in den nächsten Jahren dringend zu beheben gilt. Die heimische Breitbandversorgung ist gut, aber sie könnte noch besser sein. Erste wichtige Schritte wurden bereits gesetzt. Der 5G-Ausbau wurde von der Politik auf Schiene gebracht, nun heißt es auch die Themen Cybersicherheit und Ausbildung auf die Agenda zu setzen. Dringend gefragt sind eine Modernisierung unseres Bildungssystems sowie umfassende Digitalkonzepte für Unis, Fachhochschulen, aber auch in der Erwachsenenbildung.

Gerade in Krisenzeiten wie Corona zeigt sich, wie wichtig digitales Know-how und Cybersicherheit für jedes Unternehmen sind. Die Bundessparte entwickelt seit 2003 laufend Tools zur Stärkung der IT- und Datensicherheit und stellt dazu Online-Ratgeber, Checklisten und Handbücher unter www.it-safe.at zur Verfügung.