Industrie: Die Wettbewerbsfähigkeit sichern

Infolge der Krise ist die Investitionsneigung der österreichischen Unternehmen zurückhaltend. Deshalb hat die Bundesregierung die Einführung einer Covid-19 Investitionsprämie für Unternehmen beschlossen, um so einen Anreiz zu schaffen, in und nach der Krise zu investieren. So sollen Unternehmensstandorte und Betriebsstätten in Österreich gesichert sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden. Ziel ist auch die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich.

Das Förderungsprogramm richtet sich an alle Unternehmen, die Neuinvestitionen in das abnutzbare Anlagevermögen durchführen, unabhängig von deren Gründungsdatum, Größe und Branche.