Gewerbe und Handwerk: Rasch den Motor wieder anwerfen

Das Gewerbe und Handwerk ist in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens tätig und die zahlenmäßig größte der sieben Sparten in der Wirtschaftskammer Österreich. Die Betriebe waren heuer gut ins Jahr gestartet. Durch die Corona-Krise änderte sich das über Nacht dramatisch. Die Folge waren starke Umsatzrückgänge, besonders bei Gesundheit und Wellness, Kreativ und Design, in der Veranstaltungstechnik und bei den Zulieferern des Tourismus.