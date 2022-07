Illegalen Holzeinschlag bekämpfen

Denn nach der Ernte müssen die Schnüre abgeschnitten werden. Bei einer Plastik-Schnur bedeutet das oft, dass der gesamte Pflanzenrest samt Plastik-Schnur im Restmüll landet. Die Zellulose-Fasern von „JoroTwine“ sind hingegen zu 100 Prozent kompostierbar und biologisch abbaubar, was sie auch ideal für den Anbau von Bio-Gemüse macht. Trotz ihrer dünnen Dimension weisen sie eine hohe Festigkeit auf. Einen Teil der Last der Früchte kann der Tomatenpflanze mit der Schnur abgenommen werden, die bis zu 80 Kilogramm Tragkraft hat. Aber nicht nur Landpflanzen stehen auf der Agenda von „JoroVerde“. Josef Prinz will das Unternehmen laufend weiterentwickeln, geplant ist etwa der Einsatz der Schnüre für eine nachhaltige Muschelzucht.

Urlaub im Theaterdorf

In Litschau im Bezirk Gmünd, direkt am wunderschönen Herrensee, steht das Theater- und Feriendorf Königsleitn. Gründer ist niemand anderer als Zeno Stanek, der die Intendanz des Schrammelklangfestivals in Litschau hält und bereits Regiearbeiten für das Volkstheater Wien, das Landestheater Salzburg und das niederösterreichische Donaufestival führte.