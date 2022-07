Bewegung belebt Kremser Altstadt

„Bewegung belebt“ gibt es schon seit zehn Jahren, das Studio für Yoga, Pilates und Bodywork in der Kremser Landstraße gibt es seit Herbst des Vorjahres. „Die Pandemie hat es auch im Sportbereich spannend gemacht. Es gab zwei Möglichkeiten: Aufgeben oder sich vergrößern“, erzählt Inhaberin Daniela Mestl. Entschieden hat sich die 38-Jährige für Letzteres. Sie will Menschen bewegen: „Denn nur ein Körper, der sich bewegt, lebt. Jede und jeder kann sich nehmen, was sie oder er braucht und wann immer Lust und Zeit da sind.“