Von Cremes bis zu Schokolade

Wenn man auf der Suche nach qualitativ hochwertiger Naturkosmetik ist, die auch noch CO²-frei produziert wird, dann ist „Styx Naturcosmetic“ eine erstklassige Anlaufstelle.

Der in Ober-Grafendorf im Bezirk Sankt Pölten-Land ansässige Naturkosmetik-Produzent „Styx“ produziert und verkauft seit 1965 diverse Kosmetikprodukte wie Cremes oder Öle, aber auch diverse Schokoladensorten wie etwa Marillenschokolade.

Die Themen Nachhaltigkeit und Qualität stehen für „Styx“ dabei an erster Stelle. Bereits 2011 hat man sich vom russischen Gas getrennt. Geheizt wird seitdem mit Holz, was in der unmittelbaren Umgebung zu Genüge vorhanden ist. Auch über eine Fotovoltaikanlage verfügt der Kosmetikproduzent mittlerweile. Die Rohstoffe, die für die Herstellung der Produkte verwendet werden, werden direkt aus der Region bezogen, um so einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen.

Dass diese Vorgehensweise gut ankommt, zeigt sich bei den Reaktionen auf die Produkte. So ist etwa rund die Hälfte aller „Styx-Produkte“ mit der „Austria BIO Garantie“ zertifiziert. Auch mit diversen anderen Kennzeichnungen, wie etwa dem „Trusted Shops“-Gütesiegel wurde der Kosmetikproduzent ausgezeichnet.