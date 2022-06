Ein Elternzeitprogramm für eine moderne Unternehmenskultur

Attraktiver Papamonat

In Österreich will sich ABB mit diesem Programm vor allem auf die Väter der Kinder konzentrieren, da Mütter durch die Karenz bereits relativ gut abgesichert sind.

Väter bekommen in Österreich rund 700 Euro an Familienzeitbonus. ABB will an dieser Stelle aushelfen, und die Differenz zwischen dem Bonus und dem eigentlichen Monatsgehalt ausbezahlen. Der Technikkonzern will somit verhindern, dass die Mitarbeiter von ABB einen finanziellen Einbruch riskieren.

Das genderneutrale Elternzeitprogramm von ABB ist in Österreich seit Jahresbeginn in Kraft und erfreut sich bis jetzt großer Beliebtheit. Da Technikkonzerne – wie ABB – nach wie vor sehr männerdominiert sind, betrifft das genderneutrale Programm in Österreich den Großteil der Mitarbeiter.