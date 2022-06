Mutmacher vor den Vorhang

Bereits seit 17 Jahren ist Martin Neuhauser selbstständig und entwirft in Grimmegg, Bezirk Melk, innovative Inneneinrichtungen speziell nach Kundenwünschen. Dabei beschränkt er sich nicht nur auf Küchen oder Bäder, sondern befasst sich auch mit Outdoorbereichen und Lichtplanung.

Das Ziel ist es, die Wohnträume der Kundinnen und Kunden zu erfüllen und mit innovativen Ideen und Designs behagliche und einzigartige Räume zu kreieren.

Regional so gut es geht

Neuhauser versucht dabei so gut es geht, die benötigten Produkte regional zu beziehen. So verfügt die Firma etwa mit einer steirischen Parkettmanufaktur über einen wichtigen Partner, wenn es um Fußböden geht. Allerdings ist es nicht immer möglich, die Waren aus Österreich zu beziehen. So kommen die Möbel etwa zum Großteil aus Italien, während die exquisite Beleuchtung aus ganz Europa bezogen wird. Auch kurze Wege für die Lieferanten sind nicht immer möglich, da Materialien wie Keramik und Glas mit kleineren Betrieben schwer umsetzbar sind.

Treue Kundschaft

Ein Großteil der Arbeit Neuhausers entfällt auf Zweiteinrichter. Viele Ehepaare, deren Kinder ausgezogen sind, wollen deren Zimmer oder gleich das Haus renovieren lassen.

Natürlich werden auch neue Wohnungen von Wohnraum-Designer Neuhauser gestaltet. „Wir sind sehr gut ausgelastet und verfügen über viele Stammkunden“, zeigt er sich mit seinem Kundenstock zufrieden.

Wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischenkommt und für Absagen von Veranstaltungen sorgt, ist Neuhauser auch auf Messen in Köln oder Mailand vertreten. Diese Messebesuche dienen als Inspiration und Möglichkeit, neue Trends zu entdecken. Die so gewonnenen Eindrücke können dann durchaus in Kundenprojekte einfließen.