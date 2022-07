Handgemachte Produkte aus dem Industrieviertel

Aus Liebe zur Umwelt

Generell legt Pebbles großen Wert auf nicht-tierische Rohstoffe, um nachhaltige Alternativen zu schafffen. Einzigartig sind etwa die Putzschwämme der Marke, die aus rein natürlichen Rohstoffen von Hand hergestellt werden. Falls die Produktion mit Maschinen doch einmal notwendig sein sollte, arbeitet Pebbles gebündelt zu festen Zeiten, um den Stromverbrauch gering zu halten.

Wichtig ist auch das ressourcenschonende Arbeiten: Pebbles fertigt immer nur die gefragte Menge an, um am Ende nichts wegschmeissen zu müssen. Pebbles steht zudem für faire Produktionsbedingungen, die in der Textilbranche keine Selbstverständlichkeit sind.

Generell wollen sich die zwei niederösterreichischen Unternehmerinnen auf den lokalen Markt konzentrieren und ihre Produkte vor allem an Kunden in Österreich verkaufen. Dementsprechend ist ihr kleiner Container-Store in Sankt Corona am Wechsel. Erworben werden können die Produkte der Marke aber auch im Pebbles-Online-Shop oder in Märkten in ganz Österreich. Wer sich die Produkte in Ruhe vor Ort anschauen möchte, kann auch im Pebbles-Shop verweilen und bei einem Kaffee, einer Zimtschnecke oder einem kalten Getränk shoppen und entspannen.