Ehrung: Trophäen für Mutmacher

Das Projekt WinEcycleTour ist der Sieger in der Sparte Tourismus & Freizeitwirtschaft. Wolfgang Ecker ehrte die Gründer Hanna Bergsmann, Jan Moser und Marcel Ertl. Sie überzeugten die hochkarätige Jury mit der Idee geführte Touren auf speziellen E-Bikes aus Holz anzubieten und bei Zwischenstopps regionalen Produzenten über die Schulter zu schauen. „Wir wussten, es ist ein Risiko, mitten in der Krise umzudisponieren und 35.000 Euro in E-Bikes zu investieren. Das hat sich bezahlt gemacht, denn wir haben vom Paradigmenwechsel in der Branche – vermehrt Urlaub in Österreich, und der Fahrradboom – durchaus profitieren können,“ zeigt sich Bergsmann stolz.

Diese drei Betriebe sind beispielhaft für die Aufbruchsstimmung im Land. Immerhin haben mehr als 100 Betriebe bei der Aktion Mutmacher mitgemacht.