Angst vor der Corona-Schutzimpfung: Was kann ich nur tun?

Was kann ich machen, wenn ich mich vor der Nadel fürchte?

Wenn die Furcht vor der Impfung aufgrund der Nadel hoch ist, gibt es ein paar Tricks, um diese in den Griff zu bekommen. Hilfreich ist es auf jeden Fall, die eigenen Ängste offen anzusprechen und mit Freundinnen und Freunden oder Familienmitgliedern darüber zu reden. Da die Impfung an sich ja lediglich eine Minute dauert, empfehlen Expertinnen und Experten, wegzusehen und an etwas Anderes zu denken, zum Beispiel an eine schöne Sonneninsel. Sie können sich aber ebenso vorab einen Satz überlegen, den Sie im entsprechenden Moment aufsagen, bis die Impfung vorbei ist. Sie werden sehen: Mit diesen Tricks wird der Stich so schnell vorübergehen, dass Sie ihn nicht einmal bemerken.

Manche Menschen haben auch Angst, dass sie während der Impfung in Ohnmacht fallen könnten, aber darauf sind die Impfärztinnen und -ärzte natürlich vorbereitet. Gut ist es in diesem Fall, vorher mit der Ärztin oder dem Arzt über die Angst zu sprechen. Dann können diese vor der Impfung entsprechende Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel die Person auf einer Liege liegend impfen. Eine gute Idee ist auch, zur Beruhigung eine Begleitperson mitzunehmen.