Eine Impfung, mehrere Covid-19-Varianten: Wie funktioniert das?

Wenn es um die Wirksamkeit der Impfstoffe geht, gehen die Meinungen in der Gesellschaft auseinander. Neue Virus-Varianten und -Mutationen schwächen das Vertrauen der Bevölkerung in die Impfung noch weiter – zu Unrecht. Denn obwohl zwischen dem ersten Auftreten des Coronavirus und der Verfügbarkeit der ersten wirksamen Impfstoffe nur wenig Zeit vergangen ist, wurden alle erforderlichen Anforderungen eingehalten und keine Abstriche in Sachen Qualität, Art und Umfang der behördlichen Begutachtung gemacht. Darüber hinaus schützt eine Impfung auch, wenn neue Virus-Varianten auftreten.