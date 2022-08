Faktencheck: Schützt eine Impfung zu 100 % vor Covid-19?

Vollständiger Impfschutz: Darum reicht eine Impfung nicht aus

Wie bei vielen anderen Impfungen wie etwa FSME, Diphtherie, Kinderlähmung oder auch Tetanus und Keuchhusten lässt der Immunschutz durch die Impfung mit der Zeit nach. Deshalb wird aktuell zu dritten Impfungen und zu Auffrischungsimpfungen aufgerufen. So wird der Immunschutz wieder deutlich verbessert und Impfdurchbrüche bei Geimpften verhindert. Der prozentmäßig höchste Anteil an vollständig Geimpften ist in Wien die Altersgruppe der 75-84-Jährigen, dicht gefolgt von den über 85-Jährigen. Besonders bei den jüngeren Altersgruppen in Wien besteht noch Aufholbedarf, um die Lücke zur dritten Teilimpfung zu schließen.