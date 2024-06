Unterversicherung: Jetzt Verträge aktualisieren

Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen: „Wir beobachten seit Jahren einen sukzessiven Anstieg von Elementarschäden und damit verbundener Leistungen. Generell ist ein klarer Trend erkennbar: Die Unwetter werden immer häufiger und heftiger – mit der Folge, dass die Schadenssummen kräftig ansteigen. Der Klimawandel lässt sich eindeutig durch das häufigere Auftreten von Naturkatastrophen in den Schadenszahlungen ablesen. In den letzten zehn Jahren hat die Wiener Städtische Versicherung eine Milliarde Euro für Schäden aus Naturkatastrophen ausbezahlt.“

Heftige Gewitter haben in den letzten Wochen Teile der Steiermark und des Burgenlands schwer getroffen. Innerhalb kürzester Zeit fielen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Tausende Einsatzkräfte waren im Kampf gegen die daraus resultierenden Überschwemmungen im Einsatz. Trotz ihrer Anstrengungen sind die Schäden an zahlreichen Häusern beträchtlich.

Gut geschützt

Die Eigenheimversicherung „Mit Sicherheit Wohnen“ der Wiener Städtischen bietet Österreichs Eigenheimbesitzern einen umfangreichen Versicherungsschutz bei Naturkatastrophen. Neben der Deckung für Sturm- und Hagelschäden sind in der Basisabsicherung auch Schäden durch Hochwasser, Überschwemmung, Vermurung, Rückstau, Niederschlags- und Schmelzwasser versichert. Aber Achtung: Bei Hochwasser ist eine Unterversicherung in Österreich leider „die Normalität“. Rund 75 Prozent der Kunden der Wiener Städtischen haben hier nur die Basisdeckung. Eine Aufstockung ist je nach Hochwasserrisikozone (HORA) möglich. Wendler: „Unsere Haushalts- und Eigenheimversicherung geht in vielen Bereichen über den klassischen Deckungsumfang hinaus und bietet unseren Kundinnen und Kunden in ihrem Zuhause eine bestmögliche Absicherung.“