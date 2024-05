Kindervorsorge: Finanzielle Sicherheit für ein ganzes Leben

Für die Eltern der im Jahr 2023 in Österreich 77.296 Neugeborenen steht die Versorgung des Nachwuchses ganz oben auf der Agenda. Windelwechseln, anziehen, füttern und vor allem Liebe spielen in den ersten Lebensjahren eine entscheidende Rolle für die Kleinen. Doch neben den unmittelbaren Bedürfnissen sollten Eltern auch die finanzielle Zukunft der Kinder bereits von Beginn an im Fokus haben.

Laut einer Umfrage des Gallup Instituts im Auftrag der Wiener Städtischen schätzt fast die Hälfte der 1000 befragten Eltern die finanziellen Aufwendungen bis zur Volljährigkeit ihres Kindes auf bis zu 100.000 Euro. Ein Viertel geht von bis zu 150.000 Euro aus, während ein weiteres Viertel sogar über 150.000 Euro erwartet. Offizielle Schätzungen liegen bei rund 135.000 Euro. Diese Kosten umfassen Ausgaben für den täglichen Bedarf, ein eigenes Zimmer, Freizeitaktivitäten, Sport, Kommunikation, Kleidung, Gesundheit, Verkehr und Bildung, die frühzeitig berücksichtigt werden müssen.