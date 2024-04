Sicherheit: Gesund groß werden

Daheim und unterwegs: Unfallschutz für Ihren Nachwuchs

Nur eine private Unfallvorsorge bietet umfassenden Schutz auch in der Freizeit. Was viele Eltern nicht wissen, ist, dass Kinder erstmit Kindergarten- oder Schulbeginn gesetzlich unfallversichert sind – und das auch nur am Schulweg und für die Zeit in der Schule. Daheim und in der Freizeit, wo rund 75 Prozent aller Unfälle passieren, sind sie nicht gegen schwerwiegende Unfallfolgen wie Invalidität geschützt. Eine private Unfallversicherung ist daher unerlässlich, um nicht nur Unfallkosten, sondern auch dauerhafte Schäden finanziell abzudecken.

Sie mindert das finanzielle Risiko und unterstützt die berufliche Zukunft des Kindes nach einem Unfall mit bleibenden Folgen, etwa durch eine monatliche Unfallrente. Eine gute Möglichkeit, die ganze Familie umfassend vor den finanziellen Folgen eines Unfalls zu schützen, bietet die Wiener Städtische mit ihrer Unfallvorsorge EXKLUSIV. Dieses Produkt besticht durch seine Flexibilität und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis (Familienprämie ab 35 Euro, inklusive aller Kinder), ergänzt durch anpassbare Module wie Therapiekostenübernahme und erweiterte Unfallkosten PLUS, die u. a. Bergungs- und Rückholkosten sowie Notfalltransporte abdecken. Das Paket umfasst auch spezielle Absicherungen wie Invaliditätsund Todesfallleistungen, eine monatliche Unfallrente sowie Assistance-Services.