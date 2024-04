Kinderabsicherung: Von Geburt an gut geschützt

Dabei zeichnet sich auch ein klarer Handlungsbedarf für Eltern ab. Sonja Steßl, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen: „Es geht nicht mehr nur darum, rechtzeitig die Weichen für eine gute Ausbildung zu stellen, sondern auch darum, eine von Kindesbeinen an individuell passende finanzielle Absicherung zu gewährleisten.“

Anfang 2024 zählte Österreich rund 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche, die nur noch 19,3 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten. Diese unaufhaltsame Entwicklung, im Schatten des demografischen Wandels, wirft ein Schlaglicht auf die wachsenden Herausforderungen und unterstreicht die dringende Notwendigkeit, in eine umfassende private Vorsorge für den Nachwuchs zu investieren.

Auf die Frage, warum Eltern bereits frühzeitig Vorsorgemaßnahmen für ihre Kinder treffen, enthüllt eine aktuelle IMAS-Vorsorgestudie primär zwei Beweggründe: Ein signifikanter Anteil von 65 Prozent der Österreicher möchte dem Nachwuchs einen finanziell gesicherten Lebensstart bieten. Ähnlich viele, nämlich 58 Prozent, legen Wert darauf, ihre Kinder für den Fall des eigenen Todes finanziell abgesichert zu wissen. Die große Fürsorge der Eltern spiegelt sich auch in den aufgewendeten monatlichen Prämien wider: Etwa zwei Drittel der Befragten investieren bis zu 100 Euro in die Vorsorge ihrer Kinder, während 23 Prozent der Eltern sogar noch mehr aufbringen.

Für Eltern stehen drei Vorsorgebereiche im Mittelpunkt, um das Wohl ihres Nachwuchses zu sichern. An erster Stelle die private Unfallversicherung: Ein unabdingbarer Schutz, der nach einem Unfall nicht nur das finanzielle Risiko einer möglichen Invalidität abfängt, sondern beispielsweise auch für Bergungskosten aufkommt. Eine private Gesundheitsvorsorge garantiert nicht nur eine erstklassige medizinische Versorgung im Krankheitsfall, sondern auch die Freiheit, Ärzte und Krankenhäuser nach persönlichen Präferenzen zu wählen. Als drittes wichtiges Standbein empfiehlt sich der frühzeitige Abschluss einer Lebensversicherung, die nicht nur dem Vermögensaufbau dient, sondern auch Grundlage für eine private Altersvorsorge ist. Steßl: „Dazu haben wir unser neues Produkt Junior´s Best Invest kreiert, ein Vorsorgeinstrument speziell für Kinder.“

Es braucht von Kindesbeinen an eine individuell passende finanzielle Absicherung.

Frühstart lohnt sich

Steßl: „Der wohl wichtigste Tipp jeder finanziellen Vorsorge ist, möglichst früh zu beginnen, um den Zinseszinseffekt voll auszunutzen. So können über Jahrzehnte selbst kleine monatliche Prämien zu beträchtlichen Summen anwachsen.“ Der finanzielle Grundstein für Kinder oder Enkelkinder sollte idealerweise bereits von den Eltern oder Großeltern gelegt werden. Ein früher Start erleichtert es dem Nachwuchs, später auf den bereits gelegten Grundstein einer Vorsorge aufzubauen und diese weiterzuführen. Entscheidend dabei ist die Wahl einer stets leistbaren Prämie, die das Budget nicht sprengt. Wer mit 30 Euro monatlich startet, kann seine Prämie später jederzeit einem steigenden Einkommen anpassen.

Innovative Lösung

Die Wiener Städtische setzt mit „Junior´s Best Invest“ neue Maßstäbe in der Vorsorge für den Nachwuchs: Eine innovative Kombination aus klassischer und fondsgebundener Lebensversicherung, speziell konzipiert für Kinder, die schon ab 30 Euro monatlich und bis zum 15. Lebensjahr abgeschlossen werden kann. Ein besonderes Feature ist der „Versorgerschutz“, der im Falle des Ablebens des Versorgers – Vater, Mutter, Großeltern oder Paten – die Fortführung der Prämienzahlungen bis zu einem vereinbarten Zeitpunkt garantiert. Zusätzlich bieten PLUS-Leistungen wie kostenfreie Kapitalentnahmen bei besonderen Ereignissen, Prämienpausen oder Zusatzeinzahlungen große Flexibilität. Steßl: „Junior´s Best Invest eignet sich sowohl für den Vermögensaufbau als auch zur Altersvorsorge und begleitet das Kind – im besten Fall – ein Leben lang.“

Info: Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt ist bei Ihrem Berater schriftlich und elektronisch sowie auf wienerstaedtische.at erhältlich.