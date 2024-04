Sicher unterwegs: E-Bike-Versicherung nach Maß

Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen, berichtet: „Im vergangenen Jahr verzeichnete die Wiener Städtische in Österreich rund 730 Fahrrad-Schadensfälle verursacht durch Diebstähle und Einbrüche. Zudem ist auch die Durchschnittsschadenhöhe deutlich gestiegen. Lag diese 2013 noch bei 900 Euro, so betrug sie 2023 bereits rund 1.400 Euro.“ Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines umfassenden Versicherungsschutzes für teure E-Bikes, wofür die Wiener Städtische ihren Kunden spezielle Lösungen anbietet.

Mit dem Frühling blüht in Österreich einmal mehr die Fahrradsaison auf, mit einem deutlichen Trend zu E-Bikes, die nun fast die Hälfte aller Fahrradverkäufe ausmachen. Über 1,1 Millionen E-Bikes sind bereits auf den Straßen unterwegs, was nicht nur bei Fahrradbegeisterten, sondern auch bei Dieben Aufmerksamkeit erregt.

Haushaltsversicherung

Im Rahmen der Haushaltsversicherung „Mit Sicherheit Wohnen“ von der Wiener Städtischen sind Fahrräder automatisch in der eigenen Wohnung, im Keller oder Ersatzraum sowie in gemeinschaftlich genutzten Bereichen des Versicherungsgrundstücks geschützt, sofern diese abschließbar sind – ohne besondere Anforderungen an das Fahrradschloss.

Für diejenigen, die auch außerhalb des Wohnorts Schutz suchen, erweitert das „Sportpaket“ der Haushaltsversicherung die Deckung. Damit ist das E-Bike auch im Urlaubsort, im und am Auto und an der Arbeitsstätte (weltweit) abgesichert.